Coppa Italia di Serie C, l'Avellino sfiderà la Cavese Biancoverdi direttamente al secondo turno dopo aver eliminato Bari e Paganese nel girone I

L'Avellino ha "evitato" il primo turno di Coppa Italia di Lega Pro e scenderà in campo direttamente per il secondo turno, in programma mercoledì 6 novembre. I biancoverdi, che hanno vinto il proprio girone eliminatorio, quello I, totalizzando 4 punti che gli hanno permesso di precedere in classifica il Bari (3 punti) e la Paganese (1 punto) sfideranno la Cavese al "Partenio-Lombardi". In caso di passaggio del turno, gli ottavi di finale saranno in programma il 27 novembre.