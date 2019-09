Avellino - Teramo, il post-partita in diretta sul canale 696 Stasera, dal Partenio, su OttoChannel, le interviste live ai protagonisti del match dei lupi

Stasera, a partire dalle 22,45, con le intervista ai protagonisti di Avellino - Teramo, 696 TV garantirà una nuova diretta per offrire ai suoi telespettatori un servizio attraverso cui seguire, in casa e in trasferta, il cammino dei biancoverdi. Dopo aver confermato l'impegno, che si prolunga ormai da anni al seguito delle società campane impegnate nel campionato di Serie B e seguito i lupi anche in Serie D, con tutti i post-gara casalinghi della scorsa stagione oltre alle trasmissioni e agli approfondimenti coincisi con le decisive sfide per il ritorno nel professionismo, contro il Latina ed il Lanusei, OttoChannel è scesa di nuovo in campo per seguire, da vicino, il campionato di Serie C. Raddoppia così l'appuntamento della domenica sera, alle 21, con 0825 - Focus Serie C per analizzare il percorso dell'Avellino e delle altre tre campane (Casertana, Cavese e Paganese) inserite nel girone C. La casa dello sport campano è su OttoChannel, canale 696 del digitale terrestre.