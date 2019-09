Avellino - Teramo, ecco il dato degli spettatori Tra abbonati e biglietti venduti si preannuncia una splendida cornice di pubblico

In concomitanza con la riapertura dei botteghini, lo scorso giovedì, per l'inizio della prevendita per assistere ad Avellino - Teramo (stasera, ore 20,45) i tifosi dell'Avellino hanno sottoscritto altri 200 abbonamenti rispetto ai 2600 acquistati prima della gara casalinga con il Catania. Dopo più di una settimana con i box chiusi, per via delle vicissitudini societarie, nei tre giorni a disposizione la risposta del pubblico irpino è stata comunque positiva, soprattutto per ciò che concerne i biglietti venduti: 1200, di cui 250 per il settore ospiti. Il dato è aggiornato alle 16,20. Non saranno, dunque, meno di 4000 i tifosi presenti sugli spalti del "Partenio-Lombardi".