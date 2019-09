"De Cesare non vende? A questo punto vada fino in fondo" Così il sindaco all'indomani della trattativa saltata con Izzo

All'indomani della trattativa saltata con l'imprenditore sannita Luigi Izzo per cedere l'Us avellino, torna a parlare dell'argomento il sindaco Gianluca Festa che lancia un chiaro messaggio al patron Gianandrea De Cesare. “Ci sono state interlocuzioni, è evidente la divergenza che resta tra domanda e offerta. C'è stato l'auspicio che la Sidigas potesse risolvere i suoi problemi cedendo il club. Sembra non sia così, non spetta a noi giudicare se le offerte sono congrue; però a questo punto dobbiamo chiedere a chi si assume questa responsabilità di portare fino in fondo questa scelta. Se è in grado di farlo da solo, allora lo faccia. Noi possiamo fungere solo da sentinelle affinchè vada tutto per il verso giusto”.