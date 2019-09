Picerno - Avellino, Ignoffo: "Due difensori in forte dubbio" Il tecnico dei biancoverdi ha presentato la sfida in programma domani (ore 17,30) aL "Viviani"

Picerno – Avellino, è conto alla rovescia: domani, allo stadio “Viviani” di Potenza, con calcio d'inizio alle 17,30, la gara valida per la quarta giornata del girone Ci di Serie C. La vigilia, in casa biancoverde, è stata scandita dalle parole del tecnico dei lupi, Giovanni Ignoffo. Parole d'elogio per i lucani: “Servirà la partita perfetta perché affronteremo l'undici più in forma del campionato, organizzata, che farà valere l’entusiasmo. Dovremo presentarci nella giusta maniera. Il Picerno è una squadra di categoria, molto compatta: in difesa hanno gente che sa giocare a calcio, dalla cintola in su molta qualità. Inoltre, in formazione hanno tutti over. L’Avellino sta facendo un percorso che ha bisogno di conferme. Sarà un banco di prova importante. Mi aspetto un passo in avanti.”

Distriscato il nodo tesseramenti, non mancano i grattacapi per ciò che riguarda la formazione: “Siamo ormai abituati a convivere con le difficoltà. Abbiamo tre, quattro giocatori non al top, due dei quali non saranno della contesa, cioè Palmisano e Karic. Altri due, invece, sono in dubbio, ovvero Morero e Laezza. Quest’ultimo è alle prese con la frattura di un mignolo, che potrebbe diventare scomposta in caso di un ulteriore trauma. Morero accusa un risentimento al tendine del ginocchio. Circa il loro utilizzo, le riserve verranno sciolte solo nell'imminenza della gara. Se non dovessimo poter contare su quattro calciatori, diventerebbe un problema. Il modulo? È importante, ma l’interpretazione degli interpreti è determinante. Abbiamo preso in considerazione anche il 4-5-1 per non farci trovare impreparati in caso di forfait di Morero e Laezza. Njie e Petrucci rappresentano delle valide alternative.”

La certezza è che in attacco Albadoro verrà confermato nelle vesti di unica punta, in attesa del graduale inserimento nel gruppo di Charpentier: “Lo abbiamo valutato in questa settimana. Non lo conoscevamo. Ci siamo resi conto che può tornare utile alla causa.”

Chiusura sul calciomercato: “Ribadisco che è chiuso. La rosa è abbastanza completa. Lo riapriremmo solo se ci fosse la ciliegina sulla torta. Fedato? C’è stato un pour parler, ma, almeno finora, non abbiamo mai approfondito la questione con il direttore Di Somma.”

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere la conferenza stampa integrale di Giovanni Ignoffo alla vigilia di Picerno - Avellino.