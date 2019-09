Illanes: "Ignoffo mi ha voluto fortemente, felice ad Avellino" Il difensore: "Sono reduce da un anno molto brutto, l'Irpinia il posto giusto per rilanciarmi"

Il difensore dell'Avellino Juliàn Illanes Minucci è statoprotagonista di un'intervista a trecentosessanta gradi su Fiorentina.it. Di seguito alcune delle risposte dell'argentino, che i viola hanno prestato ai biancoverdi: "Ad Avellino mi sto trovando bene, è una città diversa da Firenze. I compagni di squadra mi hanno accolto bene e piano piano sto ritrovando la forma. Le tre vittorie sono merito della squadra: dopo la prima sconfitta (nella quale non ha giocato per problemi col tesseramento) abbiamo lavorato tutti insieme a testa bassa, sapendo che ci sono tante squadre che giocano bene e dobbiamo lavorare per fare punti. Ho scelto questa piazza perché sapevo che era calda e bella, con un club che ha giocato molti anni in Serie A e in B. Sono reduce da un anno molto brutto, ma in queste due partite sono tornato ad essere felice. La verità è che mi sento molto bene, ma ancora manca per tornare al 100 per cento della mia condizione, sia a livello fisico che per il ritmo partita, dopo tanto tempo senza giocare. Ignoffo mi ha fatto sentire subito a mio agio. Mi ha parlato dicendomi che mi voleva fortemente. Io sapevo che l’Avellino era una bella piazza per la Serie C e non ho avuto dubbi nel venire qua. Per quanto riguarda la parte tattica mi è stato chiesto se avevo già giocato in una difesa a cinque e dove mi sentivo più comodo. Mi ha fatto subito capire quello che voleva e ora sto cercando di metterlo in pratica sul campo. Prima di arrivare qui avevo visto che il capitano della squadra è Santiago Morero e, inoltre, c’è anche l’attaccante Alfageme che è argentino come me. Mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo e ora con loro ho una relazione molto buona: Alfageme abita vicino a me e mangiamo praticamente insieme tutte le sere. Questo è importante perché quando cambi club e trovi un compagno così è tutto più facile”.