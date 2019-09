Calciomercato Avellino, novità ufficiali sul fronte Fedato L'esterno d'attacco aveva manifestato il proprio gradimento per la destinazione biancoverde

Non aveva fatto mistero del proprio gradimento per la destinazione Avellino, ma, dapprima, valutazioni di carattere tattico e, successivamente, relative alle strategie di mercato, con l'orientamento in casa biancoverde di rimandare il capitolo nuovi innesti a gennaio, come evidenziato a più riprese dal tecnico Giovanni Ignoffo, lo hanno spinto a intraprendere una nuova avventura professionale: Francesco Fedato, svincolato in seguito alla ripartenza della Serie D del Foggia, ha firmato con il Gozzano, club che milita nel girone A di Lega Pro. Questo pomeriggio il club piemontese ha annunciato ufficialmente di aver ingaggiato l'esterno d'attacco.