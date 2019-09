Avellino - Bisceglie, Ignoffo: "Occhio alle sgradite sorprese" Il tecnico dei biancoverdi potrebbe cambiare modulo con novità in difesa e in attacco

Tre vittorie consecutive, due partite casalinghe di fila all'orizzonte: domani, con calcio d'inizio alle 17,30, contro il Bisceglie, e mercoledì, alle 18,30, contro la Virtus Francavilla. L'Avellino di Giovanni Ignoffo può decollare in classifica, ma il tecnico invita a evitare i voli pindarici e a pensare a una partita per volta. Sotto, dunque, con i pugliesi allenati da Rodolfo Vanoli: “Innanzitutto, non penserei alla partita di mercoledì. A me interessa soltanto la partita di domani. Dobbiamo prepararci al meglio, senza sottovalutare nessuno. Il Bisceglie è una squadra insidiosa, ostica al di là degli ultimi risultati negativi. Ti fa giocare male ed è molto fisica in difesa e in attacco. Può far male sui calci piazzati. Dovremo essere attenti e approcciare la gara in maniera feroce. È una partita difficile perché le sgradite sorprese sono sempre dietro l’angolo.”

Possibile il cambio di modulo con il passaggio dal 5-4-1 al 3-5-2. L'orientamento di schierare il tandem in attacco è svelato dalla risposta alla domanda sul potenziale ballottaggio tra Charpentier e Albadoro: “Charpentier o Albadoro? Potrebbero giocare tutti e due, perché no? Sono calciatori che hanno dimostrato di avere qualità importanti. Di volta in volta valuteremo l'assetto tattico. Dipende dall’avversario che andremo ad affrontare. Le ultime riserve le scioglierà dopo la rifinitura. Sarà importante essere nelle condizioni migliori. Gli interpreti fanno la differenza, bisogna dare sempre il massimo. Troveremo squadre che ci metteranno in difficoltà e dovremo essere sempre pronti.”

A maggior ragione, date le tre gare in otto giorni da disputare, sono sotto costante monitoraggio le condizioni di Morero, che continua a convivere con un risentimento al tendine del ginocchio sinistro. Non è, allora, da escludere che il pacchetto arretrato sia composto da Laezza, Zullo e Illanes. Out Palmisano e Karic. Ignoffo fa il punto sulle condizioni del centrocampista svedese anticipando i possibili tempi di recupero: “Penso che la prossima settimana comincerà a muoversi e sarei felice di averlo almeno a disposizione per la partita con la Cavese.”

Tesserato Evangelista: “Ci darà una mano, sia in termini numerici, sia di qualità, in mezzo al campo.” conclude Ingoffo.

