Avellino - Bisceglie 0-1, le pagelle Abibi, svarione fatale. Rossetti sottotono, Charpentier isolato. Laezza tenace e versatile

Avellino - Bisceglie 0-1

Marcatore: st 6’ Gatto.

Avellino (5-4-1): Abibi 4; Celjak 6, Illanes 6, Morero 5, Laezza 6, Parisi 5.5 (19’ st Alfageme 5); Micovschi 6, Silvestri 5.5 (7’ st Albadoro 5.5), Di Paolantonio 5.5, Rossetti 4.5 (34’ st Carbonelli sv); Charpentier 5.5 (34’ st De Marco sv). A disp.: Tonti, Pizzella, Zullo, Njie, Falco, Evangelista, Petrucci. All.: Ignoffo 5.5.

Bisceglie (3-5-2): Casadei 6.5; Zigrossi 6, Hristov 6.5, Piccinni 6.5; Mastrippolito 5.5 (18’ st Turi 6), Abonckelet 6, Zibert 6.5, Rafetraniaina 6 (42’ st Diallo sv), Cardamone 6; Longo 6 (42’ st Camporeale sv), Gatto 6.5 (29’ st Manicone 6). A disp.: Borghetto, Tarantino, Wilmots, Montero, Carrera, Spedaliere, Ferrante, Estol. All.: Vanoli 6.5.

Arbitro: Giaccaglia della sezione di Jesi 5.5. Assistenti: Ciancaglini della sezione di Vasto e Di Monte della sezione di Chieti 6 e 6.5.

Note: Ammoniti: Mastroippolito, Rossetti e Morero per gioco falloso; Alfageme e Turi per comportamento non regolamentare. Angoli: 3-1. Recupero: pt 1’; st 5’. Spettatori: 4.332 (2910 abbonati, 1422 biglietti venduti (195 ospiti) per un incasso i 18.199 euro.