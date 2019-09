Avellino - Bisceglie, nuovi disagi ai botteghini La segnalazione di un tifoso dei lupi: ecco la situazione a 8 minuti dopo il calcio d'inizio

Riceviamo e pubblichiamo il video di un tifoso dell'Avellino che documenta come ieri, alle 17:38 (dunque, a otto minuti dopo il calcio di inizio di Avellino – Bisceglie, ndr), molti supporter irpini fossero ancora in coda per acquistare il biglietto per assistere alla sfida con i pugliesi. Stando alla testimonianza del sostenitore dei lupi, il 90 per cento della persone era in fila almeno dalle 17.

Un episodio che non è isolato, dato che già lo scorso 18 agosto, prima di Avellino - Bari (Coppa Italia di Serie C), si erano registrati disagi con annessi strascichi polemici. In attesa che il club riesca a trovare, come nelle sue intenzioni, soluzioni organizzative adeguate per smaltire più rapidamente le code va, però, ricordato che i biglietti nominativi aumentano il tempo di emissione dei tagliandi ed è, dunque, consigliabile acquistare i ticket recandosi ai box con debito anticipo, nei giorni precedenti al match (risparmiando, tra l'altro, due euro, ndr) o acquistandoli online, come indicati nei comunicati ufficiali dalla società biancoverde.