Avellino - Virtus Francavilla, Trocini: "Ripetiamoci" Il tecnico dei pugliesi ha presentato il match del "Partenio-Lombardi" dopo il successo sul Bari

In vista della gara contro l'Avellino, in programma per domani alle 18:30, allo stadio “Partenio-Lombardi”, il tecnico della Virtus Francavilla Bruno Trocini, ha parlato in conferenza stampa: “Come le altre squadre abbiamo preparato la partita di domani in un solo giorno. Nonostante ci sia stato poco tempo, dovremo cercare di essere aggressivi come nel match contro il Bari. Sono convinto che possiamo dare soddisfazioni alla gente di Francavilla, progressivamente cresceremo e saremo sempre più competitivi.”

Il mister fa il punto sugli indisponibili: “Rientra solo Nunzella dalla squalifica, niente da fare per Pambianchi, Di Cosmo, Baclet e Tchetchoua, che non giocheranno. sono dispiaciuto perché avrei voluto cambiare tanti giocatori, dato che domenica abbiamo speso tanto. Sarà importante la fase difensiva. L'Avellino è una squadra organizzata, sarà una gara difficile. Dovremo essere bravi a sfruttare le difficoltà dei nostri avversari in una partita molto tattica, ma ho fiducia nei miei uomini.”

