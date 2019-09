Cavese-Avellino, rischio porte chiuse. Karic non recupera Intanto il club avrebbe provveduto a pagare i propri tesserati le mensilità di luglio e agosto

Il derby di domenica al Menti di Castellammare di Stabia è a rischio porte chiuse per questo non è stata ancora avviata la prevendita l'osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive e le forze dell'ordine monitorano la situazione alla luce non tanto dei rapporti tra tifoseria irpina e quella metelliana ma per quelli che intercorrono tra i biancoverdi e i supporters stabiesi con episodi spiacevoli risalenti al 2007 e al 2013. Nel pomeriggio da Napoli se ne saprà di più. Due le opzioni al vaglio: o un capillare e imponente servizio d'ordine o quella più drastica di chiudere ai tifosi le porte del "Menti".

Per l’occasione ignoffo dovrà rinunciare ancora a Nermin Karic che sta smaltendo uno stiramento e dovrebbe essere nuovamente arruolabile per il match interno contro il Rende. Proverà ad essere disponibile almeno per la panchina Luca Palmisano, per il resto l’Avellino presenterà gli stessi uomini dello sfortunato doppio turno casalingo e probabilmente il tecnico si affiderà allo stesso modulo, il 5-4-1.

Intanto il club avrebbe provveduto a pagare tutti gli stipendi, le ritenute Irpef, i contributi Inps e Fondo Fine Carriera nonostante la prima scadenza, relativa a luglio e agosto, fosse fissata per il 16 ottobre. Una notizia che tranquillizza sull'evoluzione societaria in attesa che la squadra si possa riprendere sul campo dopo il doppio stop con Bisceglie e Francavilla al Partenio.