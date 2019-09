Cavese-Avellino, via libera agli 800 tifosi irpini Scongiurato il rischio porte chiuse

Sospiro di sollievo per i tifosi biancoverdi. Potranno regolarmente andare domenica allo stadio "Menti" di Castellammare di Stabia per assistere al derby Cavese-Avellino. Scongiurato il rischio porte chiuse, il Gos ha optato per misure di sicurezza più imponenti da predisporre domenica pomeriggio per evitare possibili contatti tra i supporters avellinesi e quelli stabiesi. Già oggi pomeriggio gli 800 tagliandi per il settore ospiti del “Romeo Menti” saranno messi in vendita sul circuito Etes.