Cavese - Avellino, Ignoffo: "Cattivi e lucidi, formato derby" Una defezione rovina i pani del tecnico: salta il cambio di modulo, almeno 4 novità dall'inizio

È la vigilia di Cavese – Avellino, in programma domani (ore 15) allo stadio “Menti” di Castellammare di Stabia. In vista del match, valido per la settima giornata del girone C di Serie C, ha parlato nella tarda mattinata, in conferenza stampa, Giovanni Ignoffo: “Mi aspetto una prestazione fatta di temperamento e cattiveria agonistica, ma anche di serenità, per certi versi lucidità. In questo scorcio di settimana ho detto ai ragazzi di continuare la crescita e mettere più attenzione in quegli episodi che alla fine possono determinare il risultato.” ha esordito il tecnico.

“Le novità di formazione, almeno per quanto riguarda gli interpreti, ci saranno perché è la terza partita in otto giorni e le energie vanno, necessariamente, gestite. Abibi - Tonti? Dobbiamo ancora decidere, chiederò un parere ai miei collaboratori, ma ho visto determinati segnali nell'ultimo allenamento. Il modulo? Anche se volessi non potrei giocare con due attaccanti perch, ieri, Albadoro si è fermato e non sarà della partita. Ha avuto un leggero affaticamento muscolare. L'unica punta su cui potrò contare è, dunque, Charpentier. De Marco? Sì, è in ballottaggio per una maglia da titolare. Morero e Rossetti sono recuperati. Karic e Palmisano, invece, rimarranno fuori. Il modulo alternativo, magari non domani, ma una volta che avrò a disposizione tutti i calciatori, soprattutto là davanti? I secondi tempi fatti in casa con il 4-4-2 nelle ultime gare mi hanno dato garanzie.” ha concluso l'allenatore siciliano.

I lupi dovrebbero, perciò, scendere in campo con il rodato 5-4-1. La probabile formazione: Abibi in porta; Celjak, Illanes (o Njie), Morero, Laezza e Parisi in difesa; Micovschi, De Marco, Di Paolantonio e Rossetti a centrocampo; Charpentier in attacco.

