Cavese - Avellino, ecco il dato definitivo del settore ospiti Alle 19 è terminata la prevendita dei tagliandi per la trasferta a Castellammare di Stabia

Sono poco più di 400, sui 762 messi a disposizione, i biglietti acquistati dai tifosi dell'Avellino per assistere al derby con la Cavese in programma domani, con calcio d'inizio alle 15, allo stadio “Menti”. Nonostante la trasferta libera, come ha deciso della Prefettura di Napoli, le due sconfitte di fila sembrano aver inciso in maniera significativa, in termini di entusiasmo, tra i sostenitori irpini. Il settore ospiti non sarà sold-out, ma resta massima l'allerta per l’ordine pubblico. Il GOS di ieri ha, infatti, stabilito misure di sicurezza imponenti all’esterno dell’impianto stabiese. L'obiettivo è tenere sotto controllo ogni tipo di possibile intemperanza o tensione tra la tifoseria ospite e quella della Juve Stabia, storicamente rivali, a fare da contraltare al rispetto tra il tifo metelliano ed avellinese. Come comunicato dalla società biancoverde, il percorso obbligato per i supporter che arriveranno dall’Irpinia sarà l’autostrada A16 Napoli - Canosa.