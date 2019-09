Avellino, tuor force da incubo: 2-0, il derby è della Cavese Russotto e Addessi condannano i biancoverdi alla terza sconfitta in otto giorno

Castellammare di Stabia (NA) - Non basta un buon primo tempo all’Avellino per superare indenne il derby con la Cavese, deciso dai gol al 52’ di Russotto e al 93' di Addessi. Terza sconfitta consecutiva, in otto giorni, per i biancoverdi, che restano a quota 9 punti in classifica e domenica prossima, alle 15, col Rende, saranno costretti a voltare pagina per tenere a debita distanza i bassifondi della classifica.

Le scelte iniziali - L’Avellino scende in campo con il rodato e preannunciato 5-4-1. In porta, Tonti vince il ballottaggio con Abibi. In difesa, Illanes viene preferito a Njie e completa la linea del pacchetto arretrato con Celjak, Morero, Laezza e Parsi. A centrocampo, Rossetti torna ad agire nelle vesti di quarto a sinistra con Micovschi sul versante opposto. Gli interni sono Di Paolantonio e De Marco, che torna titolare a distanza di due gare. In attacco, come anticipato da Ignoffo alla vigilia del match, senza Albadoro, k.o., tocca a Charpentier. Tra le file metelliane, la sorprese di Campilongo è Bulevardi al posto di D’Ignazio, che paga lo scotto della prestazione sottotono a Catania e si accomoda in panchina. Nunziante funge de terzino sinistro. Germinale, recuperato, guida il reparto avanzato, ai suoi lati il tandem Di Roberto - Sainz-Maza.

Primo tempo - L’avvio di gara scivola via sul filo dell’equilibrio, con le tifoserie che danno spettacolo di colore e calore sugli spalti, e le squadre che si studiano sul rettangolo di gioco badando a non concedere spazio agli avversari. Il primo tiro della partita è scoccato da di Di Paolantonio: rasoiata dai trenta metri, direttamente su calcio di punizione, bloccata a terra da Bisogno. L’estremo difensore dei blufoncé deve, invece, impegnarsi decisamente di più, al 21’, per distendersi e deviare oltre la linea di fondo un sinistro a giro di Micovschi, da palla inattiva (posizione defilata sul versante mancino, ndr). Quattro giri di lancette ed è ancora Avellino: palla recuperata da Morero, Rossetti spinge la ripartenza in percussione solitaria, rientra sul destro e lo prova poco prima del limite dell’area di rigore. Conclusione debole, Bisogna ha vita facile. Rossetti ci riprova, al 28’, con una bordata alta sulla traversa, privilegiata rispetto al servizio per i compagni che si erano liberati sulle fasce. Il predominio territoriale irpino prosegue anche nei minuti successivi, seppur senza ulteriori sussulti. Al 38’, il primo squillo della Cavese: Germinale, da distanza siderale, mette i brividi a Tonti, ma trova solo l’esterno della rete. Al 45’ la palla-gol più nitida del primo tempo: Charpentier ruba palla in maniera caparbia e fa correre Micovschi, il rumeno, subito dopo l’ingresso in area di rigore dalla destra, fa partire un sinistro a giro chirurgico: palo; la palla rotola al limite dell’area di rigore dove Parisi prova a piazzarla senza trovare, però, lo specchio della porta. Un minuto di recupero precede il duplice fischio di Longo della sezione di Paola. Si va al riposo sullo 0-0.

Secondo tempo - Si riparte senza cambi. Pronti, via, e Celjak mette dentro dalla destra per Charpentier, tagliato fuori dalla difesa della Cavese al momento del colpo di testa. Al 51’, Campilongo opera il primo cambio: fuori Saint-Maza per Russotto. Scelta più che mai indovinata perché proprio Russotto ci mette meno di un minuto per portare in vantaggio la Cavese: cross di Bulevardi, velo in mezzo all’area di rigore e girata di prima intenzione a fulminare Tonti. Ignoffo getta subito nella mischia Alfageme per Rossetti per aumentare la trazione offensiva. Al 61’ è, però, ancora la Cavese a rendersi pericolosa con Buleverdi: staffilata dai venticinque metri, di poco a lato. Al 64’, De Marco viene rilevato da Silvetri e il modulo varia in un 4-4-2: Laezza terzino sinistro, Parisi avanza qualche metro più avanti rispetto all’ex Sicula Leonzio permettendo ad Alfageme di affiancare Charpentier. L’Avellino non riesce a scuotersi e Illanes lo lascia in dieci a un quarto d’ora dalla fine con un colpo proibito, a palla lontana, sul subentrato El Ouazni, poco distante dal cerchio di centrocampo: rosso diretto. Poco prima Morero aveva protestato in maniera vibrante con l’assistente di linea Strignini per l’assenza di provvedimenti in seguito a un altro duro contatto e il capitano, nervosissimo, viene tirato fuori dalla contesta da Ignoffo: Zullo va in campo con Carbonelli, che dà respiro a Micovschi, il migliore tra i suoi. All’80’, Alfageme va con l’incornata proprio su spiovente di Zullo, ma Bisogno è reattivo. Il forcing finale non permette di raddrizzare l’incontro. Anzi. Al 93', raddoppio dei padroni di casa con Addessi che gonfia il sacco a porta vuota su assist dal fondo di Russotto. Poco prima, colpo di testa alto sulla traversa di Charpentier. Non bastano nemmeno sette minuti di recupero. Di Paolantonio prova a riaprirla in extremis, ma Bisogno c'è ed è ormai troppo tardi. Al triplice fischio finale è festa Cavese, Avellino al tappeto.

Il tabellino.

Cavese - Avellino 2-0

Marcatori: st 7’ Russotto, 48' Addessi.

Cavese (4-3-3): Bisogno; Matino, Rocchi, Marzorati, Nunziante; Bulevardi, Favasuli (25’ st D’Ignazio), Matera; Di Roberto (12’ st Addessi), Germinale (25’ st El Ouazni), Sainz-Maza (6’ st Russotto). A disp.: Kucich, Polito, De Rosa, Marzupio, Stranges, Spaltro, Guadagno, Goh. All.: Campilongo.

Avellino (5-4-1): Tonti; Celjak, Illanes, Morero (33’ st Zullo), Laezza, Parisi; Micovschi (33’ st Carbonelli), Di Paolantonio, De Marco (19’ st Silvestri), Rossetti (9’ st Alfageme); Charpentier. A disp.: Abibi, Pizzella, Njie, Evangelista, Petrucci. All.: Ignoffo.

Arbitro: Longo della sezione di Paola. Assistenti: Stringini della sezione di Avezzano e Micaroni della sezione di Chieti.

Note: Espulso al 30’ st Illanes per condotta violenta. Ammoniti: Matera e Germinale per gioco falloso; Matino e Bisogno per comportamento non regolamentare. Angoli: 1-5. Recupero: pt 1’; st 7'.