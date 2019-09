Cavese - Avellino 2-0, le pagelle Parisi preso d'infilata, Illanes perde la testa. Michovschi e Charpentier si dannano l'anima

Castellammare di Stabia (NA) - Cavese - Avellino 2-0, le pagelle.

Marcatori: st 7’ Russotto, 48' Addessi.

Cavese (4-3-3): Bisogno 6.5; Matino 5.5, Rocchi 6, Marzorati 6, Nunziante 6; Bulevardi 7, Favasuli 6.5 (25’ st D’Ignazio 6), Matera 6; Di Roberto 5.5 (12’ st Addessi 6.5), Germinale 5.5 (25’ st El Ouazni 6), Sainz-Maza 5.5 (6’ st Russotto 7.5). A disp.: Kucich, Polito, De Rosa, Marzupio, Stranges, Spaltro, Guadagno, Goh. All.: Campilongo 6.

Avellino (5-4-1): Tonti 5.5; Celjak 5.5, Illanes 4.5, Morero 5.5 (33’ st Zullo sv), Laezza 5.5, Parisi 5; Micovschi 6.5 (33’ st Carbonelli sv), Di Paolantonio 5.5, De Marco 5 (19’ st Silvestri 5), Rossetti 5.5 (9’ st Alfageme 5); Charpentier 6. A disp.: Abibi, Pizzella, Njie, Evangelista, Petrucci. All.: Ignoffo 6.

Arbitro: Longo della sezione di Paola 5.5. Assistenti: Stringini della sezione di Avezzano 5 e Micaroni della sezione di Chieti 6.

Note: Espulso al 30’ st Illanes per condotta violenta. Ammoniti: Matera e Germinale per gioco falloso; Matino e Bisogno per comportamento non regolamentare. Angoli: 1-5. Recupero: pt 1’; st 7'.

Grafica: pagina facebook U.S. Avellino.