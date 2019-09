Avellino, risveglio amaro. E il calendario fa paura I lupi hanno affrontato solo il Catania delle prime dieci in classifica

L'Avellino torna da Castellammare di Stabia con il rammarico di non aver concretizzato le occasioni capitate nel primo tempo del derby contro la Cavese.

La squadra di Ignoffo ancora una volta ha mostrato i suoi limiti in fase offensiva. Poi l'ingresso in campo di Russotto ha permesso ai metelliani di spaccare la partita. Un gol e un assist per lui per incidere in maniera letale sulla partita.

“Dobbiamo essere più cattivi nel fare gol e attenti nel non prenderli – ha commentato a finme gara giuliano Laezza - Difesa colpevole? Si difende in undici. Anche quando l’attacco non segna non ha colpe perché si attacca tutti insieme. E’ un periodo negativo, non riusciamo a sbloccarci”. A fine gara anche un confronto squadra-curva prima di rientrare negli spogliatoi.

Ora non resta che buttarsi a capo fitto negli allenamenti e riportare entusiasmo nella piazza. Oggi la squadra ha goduto di un giorno di riposo riprenderà la preparazione verso il match casalingo contro il fanalino di coda rende domani pomeriggio alle 15.30.

Già da domenica c'è la necessità di far punti il match con i calabresi precederà un altro derby a Pagani poi un filotto di partite da far tremare i polsi. Già, perchè delle prime dieci in classifica l'Avellino ha affrontato solo il Catania. Ecco perchè nei prossimi due incontri non si può perdere altro terreno.