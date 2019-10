Avellino - Rende, ecco l'arbitro Comunicata la terna che dirigerà la gara in programma domenica (ore 15) al "Partenio-Lombardi"

Sono state comunicate le designazioni arbitrali delle gare valide per l'ottava giornata del girone C di Serie C. Avellino - Rende, in programma domenica, alle 15, allo stadio "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Alessandro Di Graci della sezione di Como. A coadiuvarlo, gli assistenti di linea Massimiliano Bonomo della sezione di Milano e Fabrizio Giorgi della sezione di Legnano.