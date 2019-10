L'Avellino festeggia i nonni: sconti per la gara con il Rende Continua la campagna abbonamenti: prezzi rimodulati dopo le prime sette giornate di campionato

Sarà aperta da questo pomeriggio la biglietteria del “Partenio-Lombardi”. Novità sia per quanto riguarda la vendita dei singoli ticket, sia per la campagna abbonamenti.

In merito alla sottoscrizione delle tessere annuali, l'Avellino ha introdotto un nuovo prezzario, che tiene conto delle gare già disputate. Questi, dunque, i prezzi aggiornati per i titoli d'ingresso annuali:

Curva Sud: 65 euro;

Tribuna Terminio: 140 euro;

Tribuna Montevergine laterale: 200 euro;

Tribuna Montevergine centrale: 350 euro;

Tribuna Centrale / Sostenitori: 500 euro.

In vendita anche i tagliandi per assistere ad Avellino - Rende, in programma domenica con calcio d'inizio alle 15: è possibile acquistarli online, presso tutti i punti vendita autorizzati (qualsiasi rivenditore VivaTicket, il cui elenco è disponibile al sito https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv) e i botteghini dello stadio, nei seguenti giorni ed orari:

oggi, dalle 16 alle 19;

domani, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19;

domenica, dalle 10 fino all’inizio del match.

Inoltre, oltre al consueto ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni; facendo seguito all’iniziativa promossa da Lega Pro, “Lega Pro per i nonni”, agli over 70 verrà riservato uno sconto del 50 per cento rispetto ai prezzi di seguito elencati:

Curva Sud: 10 euro;

Tribuna Terminio: 15 euro;

Tribuna Montevergine laterale: 20 euro;

Tribuna Montevergine centrale: 30 euro.

Tribuna Centrale / Sostenitori: 50 euro.

Settore ospiti: 10 euro.

Il giorno della partita i biglietti subiranno una maggiorazione di 2 euro (1 euro per gli over 70) e non sarà possibile abbonarsi.