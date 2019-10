Avellino, biancoverderosa: nasce la squadra femminile Le lupacchiotte dell'ASD Lupi Baschi militeranno nel campionato di Eccellenza

L'U.S. Avellino ha comunicato di aver stipulato un accordo di affiliazione per lo sviluppo del calcio femminile, in linea con quanto previsto dal business plan aziendale, con la squadra di calcio femminile ASD Lupi Baschi.

A seguito di tale intesa, le giovani calciatrici dell'ASD Lupi Baschi indosseranno i colori biancoverdi nel prossimo campionato di Eccellenza Femminile. "Con questa partnership, l'U.S. Avellino, in piena sinergia con la Federazione, intende dimostrare una volta di più la vicinanza al territorio ed a tutte quelle realtà che, di giorno in giorno, lavorano per la diffusione dello sport in provincia." si legge nella nota ufficiale diffusa dalla società irpina.

Foto: pagina facebook ufficiale U.S. Avellino.