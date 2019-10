Avellino, 3-0 alla Berretti. A Pagani Ignoffo cambierà modulo Domenica (calcio d'inizio ore 17,30) i lupi scenderanno in campo con un nuovo assetto tattico

Si è conclusa sul risultato di 3-0 il test sostenuto questo pomeriggio dall'Avellino contro la formazione Berretti: in rete De Marco, Di Paolantonio (su rigore) e Karic. Domenica prossima (calcio d'inizio ore 17,30), al "Torre", contro la Paganese, Ignoffo cambierà modulo tornando al 3-5-2 utilizzato nelle prime tre uscite stagionali e tramutato in un 5-4-1 dopo il 6-3 casalingo contro il Catania. Micovschi e Albadoro sono in ballottaggio per affiancare Charpentier in attacco. Oggi l'ex attaccante della Ternana ha svolto allenamento differenziato insieme ad Alfageme e Morero, ma tutti e tre dovrebbero essere regolarmente a disposizione per la gara. In difesa, dato il secondo turno di squalifica da scontare per Illanes, il capitano, salvo forfait (in tal caso giocherebbe Zullo, ndr), sarà affiancato da Njie e Laezza, con Tonti confermato tra i pali. A centrocampo, Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti e Parisi.