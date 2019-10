Avellino - Bari, cambia l'orario del calcio d'inizio Il match, valido per la decima giornata del girone C di Serie C, si giocherà domenica 20 ottobre

La Lega Pro ha comunicato la variazione d'orario del fischio d'inizio di Avellino - Bari, valida per la decima giornata del girone C di Serie C, in programma domenica 20 ottobre. La gara, inizialmente prevista per le 17,30, prenderà il via alle 15.

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha suggerito al Gruppo Operativo per la Sicurezza alcune misure organizzative, non di rigore. In considerazione dei rischi rilevati sotto il profilo dell’ordine pubblico, ad Avellino dovrebbero recarsi soltanto i tifosi in possesso di Tessera del Tifoso Bari Calcio. La vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Bari, inoltre, sarà attivata soltanto per il settore ospiti. La massiccia presenza di supporters pugliesi sarà gestita attraverso un rafforzamento delle misure di sicurezza, relative in particolar modo ai servizi di prefiltraggio e filtraggio.