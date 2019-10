Verso Paganese - Avellino, Erra: "Antenne dritte" Il tecnico degli azzurrostellati ha invitato i suoi a non confidare nelle difficoltà dei lupi

A caccia del quarto risultato utile consecutivo nella nona giornata del girone C di Serie C. Nonostante sia incerottata, la Paganese di Alessandro Erra, tra le rivelazioni dell'avvio di campionato, è pronta ad andare all'assalto dell'Avellino (domani, stadio “Torre”, ore 17,30, ndr): “È stata una settimana particolare con diversi acciacchi che valuteremo fino a poco prima della partita. Panariello, Stendardo, Perri, Carotenuto e Calil hanno qualche problema. È una situazione che non avevamo ancora vissuto in questa stagione, ma sono sicuro che chi andrà in campo ci consentirà di essere competitivi.”

Il tecnico degli azzurrostellati ha inviato i suoi uomini a non sottovalutare i biancoverdi, che non vincono e non segnano da quattro partite: “Mi aspetto un Avellino ferito. È partito molto bene, ora invece sta avendo delle difficoltà. Più o meno abbiamo gli stessi punti. Loro hanno gente di qualità ed esperienza. Non ci fidiamo e stiamo con le antenne dritte perché sappiamo che sarà una partita molto difficile. Detto ciò, vogliamo allungare la striscia positiva. Sono sicuro che i ragazzi venderanno cara la pelle in una gara diversa da quella affrontata con la Reggina. Ci toccherà fare la partita, ma sempre con equilibrio. Le squadre in difficoltà danno sempre qualcosa in più. Ci vorrà grande attenzione da parte nostra, ma allo stesso tempo siamo consapevoli delle nostre forze e del fatto che in casa nostra siamo sempre riusciti a centrare l’obiettivo.”

Clicca qui per vedere la conferenza stampa integrale di Alessandro Erra (pagina facebook Paganese Calcio 1926).