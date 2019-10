Paganese - Avellino, convocati e probabile formazione dei lupi Ignoffo torna al 3-5-2, con un tandem d'attacco inedito e Parisi inizialmente in panchina

A porte chiuse, al “Partenio-Lombardi”, l'Avellino ha sostenuto la seduta di rifinitura in vista del derby con la Paganese, in programma domani (ore 17,30) allo stadio “Torre”, valida per la nona giornata del girone C di Serie C. Al termine della seduta di lavoro è stato diramato l'elenco dei convocati: tutti a disposizione del tecnico Giovanni Ignoffo, fatta eccezione per lo squalificato Illanes.

Il mister siciliano, che rischia di essere avvicendato con Capuano in caso di risultato negativo, cambierà modulo adottando un 3-5-2 speculare ai prossimi dirimpettai. Davanti a Tonti, linea a tre difensiva composta da Njie, Morero e Laezza; a centrocampo, Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti e Micovschi, con Parisi che dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. In attacco largo al tandem Albadoro – Charpentier. L'ex Ternana farà staffetta con Alfageme.

Avellino (3-5-2): Tonti; Njie, Morero, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti, Micovschi; Charpentier, Albadoro. A disp.: Abibi, Pizzella, Parisi, Petrucci, Zullo, Carbonelli, Evangelista, Karic, Palmisano, Silvestri, Alfageme. All.: Ignoffo.

L'elenco dei 22 convocati (in ordine di ruolo e alfabetico, preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 22. Abibi, 12. Pizzella, 1. Tonti.

Difensori: 2. Celjak, 23. Laezza, 5. Morero, 15. Njie, 18. Parisi, 33. Petrucci, 6. Zullo.

Centrocampisti: 24. Carbonelli, 16. De Marco, 7. Di Paolantonio, 28. Evangelista, 14. Karic, 19. Micovschi, 4. Palmisano, 8. Rossetti, 29. Silvestri.

Attaccanti: 11. Albadoro, 21. Alfageme, 9. Charpentier.