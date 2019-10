Paganese - Avellino 3-1, le pagelle Celjak annichilito da Perri, frittata di Zullo. Michovschi a suo agio a sinistra, bene Charpentier

Paganese-Avellino 3-1, le pagelle.

Marcatori: pt 15’ Charpentier; st 9’ Scarpa, 42' Perri, 48' Calil.

Paganese (3-5-2): Baiocco 7; Sbampato 5.5, Schiavino 5.5, Mattia 6 (32’ st Stendardo sv); Carotenuto 6 (8’ st Perri 7.5), Caccetta 6, Capece 6.5, Gaeta 6.5, Dramè 5.5 (7’ st Calil 6.5); Alberti 6 (32’ st Musso 6), Diop sv (23’ Scarpa 7). A disp.: Scevola, Campani, Bramati, Lidin, Bonavolontà, Acampora, Guadagni. All.: Erra 6.5.

Avellino (3-5-2): Abibi 5.5; Zullo 4.5, Morero 5, Laezza 5; Celjak 4, De Marco 6.5 (23’ st Palmisano 5.5), Di Paolantonio 5.5, Rossetti 5 (14’ st Silvestri 5.5), Micovschi 6.5 (34’ st Parisi sv); Charpentier 6.5, Albadoro 5.5 (14’ st Alfageme 5). A disp.: Tonti, Pizzella, Karic, Njie, Carbonelli, Evangelista, Petrucci. All.: Ignoffo 6.

Arbitro: Marini della sezione di Trieste 5.5. Assistenti: Pacifico della sezione di Taranto e Trinchieri della sezione di Milano 5.5 e 6.

Note: Ammoniti: Caccetta per simulazione; De Marco, Dramè, Charpentier e Palmisano per gioco falloso; Alfageme e Scarpa per comportamento non regolamentare. Angoli: 3-7. Recupero: pt 3’; st 4'.