Avellino, la clamorosa indiscrezione: Iuppa dimissionario L'amministratore delegato dell'U.S. avrebbe rimesso il suo mandato al CdA del club biancoverde

Stando a indiscrezioni raccolte da Ottopagine.it, Alessandro Iuppa si sarebbe dimesso da amministratore delegato del CdA dell'U.S. Avellino, ruolo che aveva “ereditato” lo scorso 25 luglio da Gianandrea De Cesare. Se così fosse, lo stesso CdA dovrebbe accettare le dimissioni e occorrerebbero circa 20 giorni per la nomina di un nuovo amministratore delegato. Le motivazioni della presunta decisione andrebbero chiarite per capire se la stessa sarebbe arrivata per esigenze lavorative o scelta personale, potenzialmente relativa alle dinamiche societarie.