Avellino - Bari 2-2, le pagelle Illanes entra col piglio giusto e tira fuori il coniglio dal cilindro, Charpentier segna e cresce

Marcatori: pt 9’ Charpentier; st 1’ e 18’ Simeri, 28’ Illanes.

Avellino (3-5-2): Tonti 6; Zullo 6 (21’ pt Illanes 7), Morero 6 (4’ st De Marco 6.5), Laezza 5.5 (22’ st Palmisano 6.5); Celjak 5, Rossetti 5.5 (22’ st Karic 6), Di Paolantonio 6.5, Micovschi 6, Parisi 6.5; Charpentier 6.5, Albadoro 6 (22’ st Alfageme 5). A disp.: Pizzella, Abibi, Njie, Alfageme, Carbonelli, Evangelista, Silvestri, Petrucci. All.: Capuano 6.5.

Bari (3-5-2): Frattali 5; Sabbione 6, Di Cesare 5, Perrotta 5.5; Kupisz 5 (1’ st Berra 6), Bianco 6, Schiavone 6 (26’ st Folorunsho 6), Awua 5.5 (13’ Terrani 6), Costa 6 (26’ st Corsinelli 6.5); Neglia 7 (31’ st Ferrari 5.5), Simeri 7.5. A disp.: Liso, Marfella, Esposito, Floriano, Corsinelli, Cascione. All.: Vivarini 6.

Arbitro: Marcenaro della sezione di Genova 6. Assistenti: Zampese della sezione di Bassano del Grappa 6 e Moro della sezione di Schio 6.

Note: Ammoniti: Perrotta per comportamento non regolamentare; Illanes, Schiavone, Celjak e Rossetti per gioco falloso; Di Cesare per proteste. Charpentier per simulazione. Angoli: 3-4. Recupero: pt 4’; st 4'. Spettatori 4612 (2952 abbonati, 1660 paganti, 659 ospiti) per un incasso di 20.341 euro.