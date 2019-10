Ternana - Avellino, convocati e probabile formazione dei lupi Nel 3-5-2 di Capuano, tutto ruota intorno alla disponibilità di Celjak. Novità assoluta in mediana

Mandata in archivio la seduta di rifinitura mattutina, l'Avellino è partito alla volta dell'Umbria dove domani, con calcio d'inizio alle 18,30, sfiderà la Ternana nell'undicesima giornata del girone C di Serie C. Come preannunciato attraverso il sito ufficiale dei biancoverdi, dal tecnico Ezio Capuano, l'infermeria è particolarmente affollata e non mancano dubbi e defezioni. Non figura nell'elenco dei 22 convocati capitan Morero, uscito malconcio dalla sfida con il Bari, e sarà valutato sino all'ultimo se impiegare non solo Laezza, anch'esso acciaccato, ma pure due calciatori che nelle ultime ore hanno denunciato noie di carattere fisico: Celjak e Charpentier.

Davanti a Tonti, troveranno, dunque, certamente spazio nella linea a tre difensiva Zullo e Illanes mentre in caso di forfait simultaneo di Celjak e Laezza, dovrebbe toccare a Palmisano, già adattato nel ruolo di centrale di sinistra contro i pugliesi di Vivarini, dimostrare duttilità e capacità di interpretare un ruolo non suo venendo potenzialmente preferito a Njie. A centrocampo, salvo colpi di scena, partirà titolare Karic: lo svedese agirà da interno facendo rifiatare Rossetti, con Di Paolantonio in cabina di regia e De Marco mezzala mancina, salvo impiego di Micovschi. Il rumeno potrebbe, però, sia giocare largo sull'out destro, sia partire dalla panchina qualora Celjak ce la facesse a essere utilizzabile fungendo da centrale di destra lasciando così proprio a Palmisano la corsia che occupa abitualmente, facendo la spola tra settore nevralgico e difesa. Parisi sarà il quinto a sinistra. In attacco, salvo effettiva indisponibilità di Charpentier, Alfageme è in vantaggio su Albadoro.

La probabile formazione dell'Avellino.

Avellino (3-5-2): Tonti; Celjak, Zullo, Illanes; Palmisano, Karic, Di Paolantonio, De Marco, Parisi; Charpentier, Alfageme. All.: Capuano.

L'elenco dei 22 convocati per la sfida con la Ternana (in ordine di ruolo e alfabetico):

Portieri: Abibi, Pizzella, Tonti.

Difensori: Celjak, Illanes, Laezza, Njie, Parisi, Petrucci, Zullo.

Centrocampisti: Carbonelli, De Marco, Di Paolantonio, Evangelista, Karic, Micovschi, Palmisano, Rossetti, Silvestri.

Attaccanti: Albadoro, Alfageme, Charpentier.