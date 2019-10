Avellino - Reggina 1-2, le pagelle Tonti, frittata sul primo gol di Denis. De Marco con personalità, Charpentier non si ferma più

Avellino - Reggina 1-2, le pagelle.

Marcatori: st 19’ e 24’ Denis, 27’ Charpentier.

Avellino (3-5-2): Tonti 4.5; Illanes 5, Zullo 5.5, Laezza 5.5; Celjak 5.5, De Marco 6.5 (25’ st Rossetti 6.5), Di Paolantonio 6, Micovschi 5.5, Parisi 5.5 (1’ st Karic 5.5); Albadoro 5.5 (25’ st Alfageme 5), Charpentier 6.5. A disp.: Pizzella, Abibi, Palmisano, Njie, Carbonelli, Evangelista, Silvestri, Petrucci. All.: Capuano 6.

Reggina (3-4-1-2): Guarna 6.5; Loiacono 6.5, Blondett 6.5, Rossi 5.5; Garufo 6, Bianchi 6.5 (36’ st Gasparetto sv), De Rose 6.5 (13’ st Salandria 6), Rolando 5.5; Bellomo 5 (1’ st De Francesco 6.5); Reginaldo 6 (9’ st Denis 7.5), Corazza 5 (1’ st Doumbia 6). A disp.: Lofaro, Farroni, Marchi, Paolucci, Bresciani, Rubin. All.: Toscano 6.5.

Arbitro: Gariglio della sezione di Pinerolo 4. Assistenti: Gualtieri della sezione di Asti 4 e Massimino della sezione di Cuneo 6.

Note: Ammoniti: Celjak, Parsi e Blondett per gioco falloso; Capuano, Toscano e Zullo per proteste. Angoli: 5-2. Recupero pt 0’; st 3'. Spettatori: 4.524 (2.952 abbonati, 1.572 biglietti venduti di cui 275 per il settore ospiti) per un incass di 15.850 euro.