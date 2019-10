Avellino, il giudice sportivo sanziona Di Somma Il direttore sportivo aveva protestato con l'arbitro al termine del match con la Reggina

Salvatore Di Somma è stato inibito e multato per aver protestato in modo plateale nei confronti dell'arbitro al termine di Avellino - Reggina. Il direttore sportivo dei biancoverdi non potrà svolgere la sua attività e rappresentare la società biancoverde fino al 5 novembre 2019.

Di Somma è stato, inoltre, sanzionato con 500 euro di ammenda pecuniaria così come la società irpina per l'accensione di un fumogeno all'interno della Curva Sud. Il tecnico degli amaranto, Domenico Toscano è stato, invece, squalificato per una giornata per sopraggiunto limite di cartellini gialli (al “Partenio-Lombardi” è stato ammonito al pari del collega Capuano, ndr).