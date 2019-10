Avellino, 6 gol in amichevole. Cessione società: le ultime I biancoverdi continuano a essere divisi tra campo e trattative per definire il futuro del club

È terminata con il risultato di 6-0 l'amichevole tra l'Avellino e il FC Avellino, disputata questo pomeriggio al “Partenio-Lombardi”. Contro la compagine locale che milita nel campionato di Promozione, Capuano ha provato il probabile undici iniziale da opporre al Catanzaro nell'anticipo della tredicesima giornata del girone C di Serie C, in programma sabato con calcio d'inizio alle 20,45. In vista del match del “Ceravolo”, il tecnico dei biancoverdi ha lavorato sul rodato 3-5-2 con una novità tra gli interpreti, rispetto a quelli schierati dal primo minuto domenica scorsa contro la capolista Reggina: Rossetti è stato, infatti, utilizzato nelle vesti di mezzala destra con Micovschi avanzato in attacco, al posto di Albadoro, per agire in tandem e a supporto di Charpentier. Ha, nel contempo, continuato a sudare a parte capitan Morero, che resta in forte dubbio. In gol, in ordine sparso, Di Paolantonio, su calcio di rigore, Micovschi, Laezza, Evangelista e Charpentier, autore di una doppietta.

Sul fronte società, si è tenuto a Napoli un confronto tra la Sidigas e la AP Green, il gruppo di Serino che la scorsa settimana ha formalizzato una proposta per l'acquisizione del club. Incontro positivo, con annesso nuovo scambio di documenti, ma non risolutivo. La parti dialogano in maniera cordiale e hanno deciso di rivedersi per proseguire i negoziati. Va, però, ricordato che c'è anche una seconda offerta per l'Uesse, da parte di una cordata romana. Motivo per cui, sembra verosimile l'attivazione di una procedura di competitività, una sorta di asta per la cessione della Unione Sportiva, che, ovviamente, dilaterebbe i tempi necessari per un eventuale passaggio di mano.