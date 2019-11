Avellino - Cavese 2-1. E tu, c'eri al Partenio? Sfoglia le foto di Mario D'Argenio e scopri se sei stato immortalato sugli spalti

Avellino - Cavese (sedicesimi di finale Coppa Italia Serie C) è andata in archivio: 2-1 il risultato finale. Sfoglia (qui in basso) la fotogallery di Mario D'Argenio e scopri se sei stato immortalato sugli spalti del "Partenio-Lombardi".