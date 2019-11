Casertana - Avellino, settore ospiti: in vendita i biglietti Ecco costi e modalità di acquisto dei titoli d'ingresso per assistere al derby del "Pinto"

È iniziata la prevendita dei biglietti per assistere al derby tra Casertana e Avellino, valido per la quindicesima giornata del girone C di Serie C, in programma domenica alle 15 allo stadio “Pinto”.

I tagliandi sono disponibili sul circuito Go2 ed al prezzo di 10 euro per la tifoseria biancoverde. Sono 497 i titoli d'ingresso disponibili per il settore ospiti.

L’unica restrizione, non trattandosi di un incontro a rischio sotto il profilo dell’ordine pubblico (i supporter rossoblù e biancoverdi sono legati, da decenni, da una profonda amicizia, ndr) riguarda lo stop all’emissione fissato per le 19 di sabato.