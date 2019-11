Curci torna presidente e domenica il Rieti sarà ad Avellino È quanto filtra nella città laziale. Il club dovrebbe proseguire regolarmente il campionato

Appena ieri, il 3-0 a tavolino contro la Reggina per la posizione non regolare del tecnico, non abilitato per la Serie C, con il rischio concreto di non presentarsi nemmeno ad Avellino nella giornata di domenica decretando, per norma sportiva, l'uscita di scena dal campionato, ma nelle ultime ore la posizione del Rieti sembra tornare alla normalità. Riccardo Curci appare destinato a tornare presidente del club e, con il suo ritorno, la squadra dovrebbe raggiungere regolarmente lo stadio Partenio-Lombardi per la gara contro i biancoverdi. A Rieti sarà nuovo passaggio di consegne dal notaio per il dietrofront dopo l'addio di Curci, maturato solo il 15 ottobre scorso. Ennesimo colpo di scena in terza serie, ma da scenario positivo per la società laziale che sembrava pronta all'abbandono del torneo. Con il secondo forfait nel girone d'andata, sarebbe scattato l'annullamento dei risultati del Rieti con il girone C rimodulato con numero dispari di partecipanti. Con il rientro di Curci, saranno pagati gli stipendi dei calciatori della prima squadra, pronti a porre fine allo sciopero nell'immediato.