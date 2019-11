Caso Partenio, Giacobbe: "Venerdì incontriamo l'Avellino" Al microfono di 696 TV OttoChannel e Ottopagine.it, l'annuncio dell'assessore allo sport

Dopo il botta e risposta tra il Comune dei Avellino e l'U.S. Avellino sul “Partenio-Lombardi”, Giuseppe Giacobbe ha convocato un tavolo (l'ennesimo) per cercare di trovare un punto di incontro sullo stadio cittadino al centro di un'ormai noto tira e molla tra le parti: “Noi dobbiamo cercare di stemperare i toni della discussione, perciò ho organizzato un incontro per venerdì mattina. Sarà l'occasione per parlare dei problemi che ci sono allo stadio “Partenio-Lombardi” e anche degli eventuali pagamenti che restano da effettuare e che sono stati già effettuati.” ha commentato, al microfono di 696 TV e Ottopagine.it, l'assessore allo sport.

