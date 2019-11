Avellino, Di Somma rinnova la fiducia a Capuano Lupi in campo, test contro il Ponteromito: il tecnico pronto a varare il 3-4-3

Al “Partenio-Lombardi”, l'Avellino è in campo per provare l'undici iniziale da opporre domenica, alle 17,30, al Rieti nella sedicesima giornata del girone C di Serie C. Nel test contro i dilettanti del Ponteromito, formazione che milita nel campionato di Terza Categoria, Capuano avrà modo di testare quella che si preannuncia come la possibile novità tattica per cercare nuova linfa e brio funzionali al ritorno al successo, che manca da quattro giornate: il 3-4-3, già adottato nel corso della ripresa domenica scorsa, al “Pinto”, contro la Casertana. Micovschi, Charpentier e Albadoro dovrebbero strutturare il tridente d'attacco, con Parisi, al rientro dalla squalifica, e Celjak sulle corsie laterali; Di Paolantonio e De Marco in mediana; Illanes, Morero o Zullo e Laezza in difesa, davanti a Tonti. Sarà una partita potenzialmente decisiva per il futuro della guida tecnica, confermata senza fare una piega da Di Somma, nonostante i rumors secondo cui, ieri, la squadra avrebbe manifestato anche allo stesso direttore sportivo perplessità rispetto alla gestione del mister di Pescopagano ed ai rapporti con la allenatore. Intanto, è slittato a martedì l'appuntamento, inizialmente in programma domani, a Palazzo di Città, per il “Partenio-Lombardi” dopo il duro botta e risposta tra l'amministrazione comunale e la società.