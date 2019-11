Stadio Partenio, martedì mattina sopralluogo d'urgenza Dopo il botta e risposta tra Comune e Avellino, al vaglio le criticità che incidono sull'agibilità

Dopo il botta e risposta tra il Comune di Avellino e l'U.S. Avellino sullo stadio “Partenio-Lombardi”, è stato convocato per il prossimo martedì mattina, dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, un sopralluogo d'urgenza per affrontare le numerose criticità riscontrate nello stadio, che incidono negativamente sull'agibilità dell'impianto sportivo.

L'assessore allo sport Giuseppe Giacobbe aveva preannunciato un tavolo a Palazzo di Città per affrontare il tema, inizialmente fissato per oggi, ma poi spostato proprio a martedì. Il vertice potrebbe, a questo punto, essere rimandato ulteriormente in virtù dell'analisi dei disservizi relativi alla struttura in concessione dal primo luglio 2019 all'U.S. Avellino 1912.

Foto d'archivio.