Avellino - Ternana, Capuano: "Passare il turno in ogni modo" Il tecnico replica a Gallo: "Quando perdi contro una squadra che costa molto meno della tua..."

Alla vigilia di Avellino - Ternana, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, il cui calcio d'inizio è fissato per le 20, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei biancoverdi, Ezio Capuano: “Diremo la nostra, anche se affrontiamo una squadra forte, ostica. Non sarà una scusa l'aver avuto poco tempo a disposizione per preparare la partita. Scenderemo in campo con una squadra equilibrata, capace di trovare le giuste soluzioni per conquistare la qualificazione. Affronteremo la partita turnando alcune pedine, potrebbe essere più lunga del previsto, in caso di supplementari e calci di rigore. Devo far capire alla squadra l'importanza di questa gara. La Ternana è ben strutturata, attrezzata in ogni reparto, ma voglio vincere, non importa come, anche con un'autorete al 121esimo minuto.”

Poi un commento sul successo sul Rieti e sul caso Albadoro: “Qualcuno ha sminuito l'ultimo risultato, mi dispiace, ma in campo abbiamo messo quanto studiato e preparato durante gli allenamenti battendo un grosso avversario, che ha stravinto contro la Cavese e battuto la Viterbese. Albadoro? È venuto meno in alcune partite, nessuna polemica con lui, non ha fatto nulla di grave, ma è contravvenuto a una decisione della società avallata da me. Charpentier? Sta bene, è un calciatore fortissimo, che non dà punti di riferimento. Il gol contro il Rieti mi ha ricordato quelli che faceva Bettega. Devo fare i complimenti a chi l'ha portato ad Avellino, ma non è l'unico calciatore dell'Avellino che farà carriera.”

Oggi l'atteso CdA della Sidigas, nel corso del quale si è, ovviamente, parlato del futuro dell'U.S. Avellino 1912: “Sono tematiche che non mi riguardano, dico solo che finora la società non ci ha fatto mancare nulla e che darò il massimo per qualsiasi proprietà.”

Infine, un affondo nei confronti del trainer delle fere, Fabio Gallo, che aveva bollato come "sciocchezze", per usare un eufemismo, le dichiarazioni di Capuano al termine del match di campionato dello scorso 23 ottobre. Il mister di Pescopagano aveva rimarcato come il gol decisivo di Charpentier fosse stato frutto di lavoro in settimana sulle palle inattive: "Se ritiene che le cose che ho detto sono schiocchezze, probabilmente le dice lui. Ripeto che abbiano studiato il loro modo di difendere sulle punizioni. Magari il problema è che quando perdi contro una squadra che costa, dieci, dodici milioni della tua, è normale che ci puoi rimanere male. Essendo un po' giovane, magari Gallo, che è un bravissimo allenatore, ha detto questa cosa a caldo, ma non la pensa. Almeno, me lo auguro per lui. Lo reputo bravo, altrimenti ho qualche dubbio."

