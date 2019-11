Juary operato al cuore: "Grazie a Dio sono già a casa" Attraverso i social, il "re della bandierina" ha rivelato di aver subito un intervento chirurgico

Sempre sorridente nei suoi post sui social, poi, all'improvviso, eccolo in ospedale, ma a peggio ormai, fortunatamente, passato. L'ex attaccante dell'U.S. Avellino, Jorge Juary, che lo scorso 16 giugno ha festeggiato 60 anni, ha fatto prendere un bello spavanto ai tifosi dell'Avellino, che lo ricordano, sempre, con grande affetto per l'indimenticabile parentesi in biancoverde negli anni d'oro della Serie A. In Brasile, Juary ha subito un intervento al cuore, perfettamente riuscito, ed è già tornato a casa: “Grazio mio Dio, grazie ai miei amici che hanno pregato per me, grazie dottore Roberto, grazie a mia moglie per tutto.” ha scritto su Instagram e Facebook. Solo tanta paura, il “re della bandierina”, che è già pronto a rimettersi definivitamente in sesto.