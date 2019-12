Viterbese - Avellino 0-1, le pagelle Morero stoico, Micovschi arma letale. De Marco gioca ovunque, Albadoro entra e fa la sua parte

Viterbo - Viterbese - Avellino 0-1, le pagelle.

Marcatore: pt 3’ Micovschi.

Viterbese (3-5-2): Vitali 6; Markic 5 (1’ st Urso 6), Atanasov 5, Baschirotto 5.5; De Giorgi 5.5, De Falco 5.5 (12’ st Sibilia 6), Bezziccheri 5.5 (12’ Bensaja 6), Errico 5.5, Antezza 5 (1’ st Svidercovschi 6); Pacilli 5 (31’ st Molinaro 5.5), Volpe 6. A disp.: Pini, Scalera, Milillo, Corinti, Ricci, Bianchi, Culina. All.: Calabro 5.5.

Avellino (3-4-3): Tonti 5.5; Zullo 6 (29’ pt Karic 5.5; st 20’ Silvestri 6), Morero 7, Illanes 6.5; Laezza 6 (34’ pt Njie 6), Di Paolantonio 6, De Marco 6.5, Parisi 6; Micovschi 7, Charpentier 6.5 (20’ st Albadoro 6.5), Alfageme 6 (29’ pt Rossetti 6). A disp.: Abibi, Silvestri, Acampora, Petrucci. All.: Capuano 6.5.

Arbitro: Colombo della sezione di Como 6.5. Assistenti di linea: Donato della sezione di Milano e Tinello della sezione di Rovigo 6 e 6.

Note: Ammoniti: Illanes, Atanasov, Parisi e Micovschi per gioco falloso; Errico e De Marco per reciproche scorrettezze; Chaperntier e Petrucci (in panchina) per comportamento non regolamentare; Tonti per perdita di tempo. Angoli: 7-1. Recupero: pt 4’; st 6’. Spettatori e incasso non comunicati.