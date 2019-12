Avellino, Circelli dal notaio per il 100 per 100 delle quote Domani, alle 9,30, l'appuntamento per la cessione dell'Uesse, ma resta il nodo "recompra"

Domani, Napoli, ore 9:30: ecco le coordinate spazio-temporali del closing per la cessione dell'U.S. Avellino. Nicola Circelli, socio al cinquanta per cento della IDC con Luigi Izzo, è pronto a rilevare il cento per cento delle quote societarie per poi ridistribuirle secondo l'evolversi di due possibili scenari: il primo, che allo stato attuale appare più improbabile, andrebbe a configurarsi con un passo indietro dello stesso Izzo rispetto alla volontà, palesata attraverso un comunicato ufficiale, di tirarsi indietro definitivamente dall'affare; il secondo, più verosimile, con il coinvolgimento di altri due soci, di cui uno originario della provincia di Avellino, che andrebbero ad assorbire il cinquanta per cento di Izzo all'interno della IDC, qualora il suo disimpegno fosse formalizzato, oltre alla manifestazione d'intenti palesata attraverso i media.

Resta da districare un ultimo nodo, come anticipato questa mattina, ovvero quello relativo al “diritto di recompra”, che l'attuale proprietà, nel dare il proprio benestare a dimettersi dal CdA biancoverde, vorrebbe inserire nell'accordo. Circelli sarebbe disposto ad accettarlo solo se il prezzo fissato lo soddisfi pienamente, viceversa, non essendo stato personalmente promotore di un'apertura in tal senso, punterà a chiudere l'intesa senza clausola, facendo leva sull'ok incassato, tempo addietro, dal Tribunale di Avellino per rilevare l'Uesse. Intanto, trapelano indiscrezioni sull'assetto dirigenziale in pectore: nel management ci sarà certamente posto per Raffaele Polcino e potrebbe trovare spazio anche Bruno Iovino. Nessuna preclusione a monte rispetto alla permanenza del direttore sportivo Salvatore Di Somma, che ha, però, annunciato pubblicamente, lo scorso 23 novembre, che avrebbe lasciato in caso di cambio della proprietà. L'operazione, dal punto di vista economico, ammonta a un totale di un milione e 375mila euro, da pagare in tre rate, con versamento iniziale di 750mila euro.

Dal campo - L'Avellino ha proseguito la sua preparazione in vista del match casalingo contro la Sicula Leonzio, valido per la diciottesima giornata del girone C di Serie C, sostenedo un'amichevole con l'Atletico Castelfranci, terminato sul risultato di 10-1. In grande spolvero Silvestri, provato nell'undici iniziale per un risentimento muscolare palesato da Di Paolantonio: il centrocampista ha realizzato quattro gol. A completare il tabellino dei marcatori, una doppietta di Karic; le reti di Illanes, Parisi, Charpentier ed un autogol. A bersaglio per la formazione allenata da Luca Di Rienzo - che milita nel campionato di Prima Categoria - Arturo Lauria. Hanno lavorato a parte Alfageme, Morero e Zullo, che potrebbero recuperare in tempo utile per la prossima partita. Nel 3-4-3 iniziale di Capuano hanno trovato in ogni caso spazio dall'inizio Abibi (ma sembra scontata la conferma di Tonti, ndr); Celjak - recuperato -, Laezza - in campo con l'ausilio di una maschera protettiva al naso -, e Njie; Petrucci - candidato a una maglia da titolare -, De Marco, Silvestri e Parisi; Karic, Charpentier e Micovschi.