Scalella: "L'Avellino avrà di più di quanto visto finora" L'amministratore delegato della Sidigas ha condotto in porto la dismissione dell'asset calcio

Ha lavorato alacremente per la dismissione dell'asset calcio. L'amministratore delegato della Sidigas, Dario Scalella, ha raggiunto l'obiettivo che si era prefisso da tempo, anticipato lo scorso 19 novembre da Ottopagine.it, nonostante i vari intoppi che si sono susseguiti con l'andare delle settimane. Questo il suo commento sulla cessione dell'U.S. Avellino a Nicola Circelli: “Lasciatemi festeggiare con gli avellinesi e il nuovo presidente l'uscita da un periodo difficile, di crisi. Abbiamo cercato di favorire questo trasferimento e la compagine che ha avuto il coraggio di subentrare farà di tutto perché l'Avellino abbia quel che merita, molto di più di quanto visto finora. Siamo convinti che il rilancio sarà importantissimo, i miei migliori auguri al territorio. Il nostro incarico era di trovare di meglio e non ci siamo risparmiati fino a tarda notte per realizzare questa cessione. Dietro di me ci sono tanti dipendenti che hanno lavorato, nessuno era contrario, si sono chiarite eventuali tensioni figlie di una situazione particolare che risolveremo per il bene di tutti. Le clausole del contratto sono quelle che erano state definite prima dei sequestri (l'opzione di recompra, ndr), la trattativa è stata lunga. Noi abbiamo rispettato questi interessi e imposto la massima attenzione.”