Avellino, visita speciale ai bambini de "Il Sogno di A.R.I." Una delegazione biancoverde, guidata dal presidente Izzo e da mister Capuano ha donato una maglia

Subito dopo la presentazione ufficiale ed il brindisi con i tifosi biancoverdi presso lo store ufficiale, una delegazione dell'Avellino, composta dal neo-presidente Izzo, dai calciatori Abibi, Parisi e Tonti, e dal tecnico dei lupi, Capuano, si è recata in Corso Vittorio Emanuele per fare visita allo stand de “Il Sogno di A.R.I.”, associazione di volontariato con sede in via Marino Caracciolo, ad Atripalda, che lavora senza sosta e con grande impegno al fianco dei bambini autistici. Una visita particolarmente gradita, con tanto di maglia firmata da tutta la squadra donata tra le mani di Roberto Ronga e prontamente esposta in bella vista: “Innanzitutto, colgo l'occasione per presentarci. Siamo un'associazione che si occupa dell'inclusione di bambini disabili, ma nella fattispecie ci occupiamo di bambini autistici.” - ha esordito il presidente de “Il Sogno di A.R.I.” - “Il nostro scopo è quello di creare delle condizione extrascolastiche attraverso cui i bambini possano svolgere attività ludico-ricreative. Ci impegniamo molto a livello sociale, sul territorio. Andiamo nelle scuole, proponiamo dei progetti. Non possiamo che ringraziare, vivamente, la città di Avellino, che ha risposto veramente in maniera eccellente. Ringraziamo l'amministrazione comunale che ci ha dato spazio e un luogo dove poterci esprimere e far vedere quello che proponiamo e facciamo. Ringraziamo l'U.S. Avellino, che ci è venuta a far visita con il presidente, il calciatori e il mister, che si è mostrato subito molto disponibile. Ringraziamo il tifo organizzato, che ci ha dato una mano per realizzare questo evento, ma, soprattutto, grazie ai nostri bimbi, ai genitori e i volontari che hanno contribuito per la creazione di tutto questo.” In archivio un'altra splendida iniziativa dopo quella dell'aperitivo solidale presso il bar Broadway dello scorso sabato 15 dicembre. Lo sport e il calcio possono regalare sfumature nobili, lodevoli; da sottolineare ed applaudire.