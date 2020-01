Calciomercato Avellino, chiesto Branduani alla Juve Stabia Restano, nel contempo, vivi i contatti con il Parma per Dini, ma le parti sono ancora distanti

È il trentenne Paolo Branduani il profilo esperto per la porta, sondato dall'Avellino, di cui vi avevamo parlato ieri pomeriggio su Ottopagine.it. La dirigenza biancoverde ha chiesto la disponibilità al trasferimento in Irpinia dell'estremo difensore al direttore sportivo delle vespe, ed ex portiere dei lupi, Ciro Polito. I gialloblù sarebbero disposti a lasciarlo partire, dato che Danilo Russo è diventato titolare inamovibile, garantendo a Ezio Capuano la possibilità di innestare in organico un elemento scafato per la categoria: due le promozioni dalla Serie C alla Serie B conquistate dal calciatore lombardo. Restano, nel contempo, vivi anche i contatti con il Parma per il classe '96 Andrea Dini, attualmente in prestito al Trapani. Le parti sono, però, ancora distanti e la proverbiale "fumata bianca", qualora dovesse effettivamente levarsi, non arriverà in tempi brevi. Domani, contro la Vibonese, a difendere i pali irpini ci sarà Alessandro Tonti, ma come anticipato dallo stesso mister di Pescopagano, arriverà certamente un altro portiere.