Calciomercato Avellino, tre punte centrali nel mirino In attesa di Fedato e Giannone, è caccia al centravanti. Portieri: occhio alla sorpresa dalla B

Nonostante la notizia della convocazione d'urgenza di questa mattina, a Roma, del vicepresidente dell'U.S. Avellino, Nicola Circelli, abbia turbato il pomeriggio dei tifosi biancoverdi (da fonti vicine alla società, pur in assenza di chiarimenti ufficiali, trapela comunque tranquillità rispetto all'udienza, ndr), la dirigenza biancoverde ha continuato a lavorare alacremente in sede di calciomercato.

Piace il portiere Andrea Dini ('96) di proprietà del Parma ed attualmente in prestito al Trapani, ma le parti sono ancora distanti e se la “fumata bianca” dovesse arrivare non sarà a stretto giro di posta. Tant'è che nel mirino sarebbe finito un esperto portiere di Serie B, che ha conquistato già due promozioni in Cadetteria. Si vedrà. Per la difesa, in attesa di poter annunciare l'acquisto di Bertolo, come ha, invece, già fatto il Picerno, è sempre calda la pista che porta ad Angelo Tartaglia ('92) di proprietà del Novara e, nonostante un ulteriore slittamento rispetto all'arrivo in città, almeno fino a questo pomeriggio, Capuano si appresta ad accogliere il cursore di fascia destra Agostino Rizzo ('99).

Per il centrocampo è svanito il sogno Nicola Bellomo ('91): il tecnico di Pescopagano lo avrebbe voluto fortemente in biancoverde, ma i negoziati già avviati da tempo con la Reggina per il rinnovo del contratto sono sfociati nel rinnovo sino al 2022 dell'estroso trequartista con gli amaranto.

I fari sono, così, principalmente puntati all'attacco. Ieri è stata raggiunta l'intesa con Francesco Fedato, che attende unicamente di essere liberato dal Gozzano. Semmai ce ne fosse stato bisogno, anche la sua fidanzata Sara Affi Fella, ex “tronista” del programma “Uomini e Donne” ha dato il suo benestare social al trasferimento nel capoluogo irpino attraverso una storia Instagram, in risposta a un tifoso dei lupi che gli chiedeva: “Venite ad Avellino?”. Fedato agirebbe largo a sinistra nel tridente. Sul versante opposto l'obiettivo numero uno è Luca Giannone, ex Casertana di proprietà del Catanzaro. Il club calabrese non sarebbe a fare le proverbiali barricate per trattenerlo in giallorosso e l'affare potrebbe concludersi a stretto giro di posta, come confermato dalla presenza ieri, sugli spalti, del suo agente Parlato.

Cura, invece, gli interessi di Salvatore Caturano ('90) l'agente De Rose, anch'esso ieri sugli spalti in occasione dell'amichevole con il Carotenuto. Il bomber, ai margini della Virtus Entella, dopo aver contribuito in maniera significativa al ritorno in Cadetteria dei liguri, avrebbe chiesto un triennale. Sul fronte punte centrali c'è poi sul taccuino pure Pietro Cianci ('96) del Teramo al quale è stato proposto un biennale. Manca, però, l'accordo con la società abruzzese per rilevarne il cartellino. Felice Evacuo ('82) attende, infine, un'offerta per capire se ci siano i margini per ritornare all'ombra del Partenio in seguito a un primo contatto con il direttore generale Martone per verificare la disponibilità a scendere di categoria salutando il Trapani. Non è da escludere che arrivino anche due profili su tre, qualora partisse Albadoro.