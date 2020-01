Avellino, 7-0 al Carotenuto. Contro la Vibonese 3-5-1-1 Contro i calabresi, modulo e interpreti pressoché obbligati in attesa di rinforzi per l'attacco

Dopo aver ingaggiato il difensore Bertolo e in attesa di accogliere tra le proprie file il cursore di fascia destra, classe '99, Rizzo (domani in città, ndr), l'Avellino ha superato in amichevole con il finale di 7-0 l'U.S. G. Carotenuto. Contro la compagine che milita nel campionato di Promozione, allenata dall'ex bomber dei lupi Raffaele Biancolino, sono andati a segno Micovschi e Karic, autori di una doppietta; Parisi, Rossetti ed Alfageme. In prova il difensore Francesco De Francesco, classe 2002, ex Ternana, cresciuto nel Materdei.

Riprese rigorosamente vietate, ma, salvo sorprese, come l'impiego immediato del neo-acquisto Bertolo, l'undici iniziale che domenica (ore 15) sarà opposto alla Vibonese è quello provato nel primo tempo del test amichevole: Tonti tra i pali; Illanes, Zullo e Njie in difesa; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Silvestri e Parisi a centrocampo; Micovschi a supporto dell'unica punta Albadoro. Un 3-5-1-1, pronto a mutare forma in un 3-5-2 in fase di possesso, come quello utilizzato nell'ultima gara ufficiale, sul campo del Monopoli, in attesa di avere, dal mercato, gli interpreti offensivi per tornare al 3-4-3. Prima della gara odierna, foto di gruppo, scambio di magli e gagliardetti con il direttore generale Martone, e targa donata dal Carotenuto allo sponsor tecnico Magma, punto in come tra i due club, rappresentato da Maurizio Sole.