Avellino, operato Charpentier: "Tornerò più forte di prima" Perfettamente riuscito l'intervento chirurgico al ginocchio destro. Post su Instagram del bomber

Sorridente nel suo letto di ospedale: l'attaccante dell'Avellino, Gabriel Charpentier, approdato in biancoverde la scorsa estate in prestito dai lettoni dello Spartaks Jurmala, si è sottoposto in mattinata all'intervento chirurgico resosi necessario in seguito alla lesione complessa del corno posteriore del menisco esterno, con coinvolgimento anatomico delle strutture del punto d'angolo postero-esterno del ginocchio destro, rimediata lo scorso 8 dicembre in occasione della gara casalinga con la Sicula Leonzio. “L’intervention chirurgical des ligaments croisés et du ménisque s’est bien déroulée Dieu merci. Je reviendrai plus fort!” ha scritto attraverso il suo profilo Instagram il bomber francese, che ha concluso la sua avventura tra le file dei lupi totalizzando 6 gol in 17 partite tra campionato e Coppa Italia di Serie C. Di facile comprensione la traduzione in Italiano: “L'intervento chirurgico al legamento crociato e del menisco è perfettamente riuscito, ringraziando Dio. Tornerò più forte!”. Dopo essere finito sotto i ferri, Charpentier sarà ora atteso da un percorso riabilitativo della durata compresa tra i 6 e i 7 mesi.