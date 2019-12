Avellino, infortunio Charpentier: ecco il responso definitivo L'attaccante è stato sottoposto a una seconda risonanza magnetica: definiti i tempi di recupero

Brutte notizie per l'Avellino. Le sensazioni negative relative all'entità dell'infortunio al ginocchio destro, rimediato da Gabriel Charpentier in occasione della gara casalinga con la Sicula Leonzio, sono state confermate dal club biancoverde attraverso la seguente nota ufficiale: "Questa mattina Gabriel Charpentier ha effettuato la seconda risonanza magnetica al ginocchio destro. L’esame strumentale ha confermato la lesione complessa del corno posteriore del menisco esterno con coinvolgimento anatomico delle strutture del punto d'angolo postero-esterno. Confermata, inoltre, l’alta distrazione del legamento collaterale mediale e la lesione parziale. ma superiore a 2/3 del legamento crociato anteriore. Pertanto il giocatore dovrà sottoporsi a intervento medico chirurgico per ricostruzione dell’LCA e meniscectomia parziale del menisco esterno." L'attaccante, prestato in Irpinia dei lettoni dello Spartaks Jurmala, non tornerà, dunque, a disposizione prima di 6 mesi. Sulle sue tracce c'erano Pescara, Salernitana e Juve Stabia, pronte a contenderselo già per in vista della finestra di mercato di gennaio.