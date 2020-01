Avellino, blocco mercato: le ultime Domani, intanto, audizione in Procura Federale per Capuano per il post-gara di Avellino - Ternana

A tenere banco in casa Avellino è il blocco del mercato, determinato dalle ormai note vicende legate all'esposto presentato in Procura Federale in merito a presunte irregolarità nell'iter per il passaggio della società alla IDC. “La nuova proprietà ha operato in maniera legittima” ha rassicurato la piazza biancoverde l'avvocato Eduardo Chiacchio, al lavoro per permettere al club irpino di risolvere la vicenda e tornare alla normalità, a partire dalla possibilità di annunciare e impiegare il difensore Francesco Bertolo, ingaggiato con un contratto per i prossimi 6 mesi con opzione per il prolungamento. Il legale e l'amministratore delegato Filippo Polcino stanno lavorando alacremente per permettere al direttore generale Aniello Martone e al direttore sportivo Carlo Musa di poter procedere a tesseramenti e cessioni entro e non oltre venerdì pomeriggio.

Consegnate alla Procura Federale e alla Co.Vi.Soc le documentazioni utili a dirimere la vicenda: tra questi, gli incartamenti che attestano l'onorabilità bancaria e la solvibilità economica della IDC e, soprattutto, il rapporto tra ricavi e indebitamento, che la vecchia proprietà non avrebbe consegnato entro lo scorso 30 settembre, determinando il divieto di operare sia in entrata, sia in uscita sul fronte organico. Non è, comunque, da escludere che già tra stasera e domani possa essere il momento buono per uscire dall'impasse in maniera provvidenziale per Capuano, che sta tirando fuori il proverbiale sangue dalle rape barcamenandosi tra mille difficoltà, tra squalifiche. Intanto, a proposito di Capuano, va ricordato che domani il tecnico sarà ascoltato in Procura Federale in seguito alla dichiarazioni reste nel post-gara di Avellino - Ternana di Coppa Italia di Serie C dello scorso 27 novembre. Il mister di Pescopagano rischia dal deferimento, a una squalifica fino a un massimo di tre giornate (oltre a quella che dovrà scontare domenica a Teramo, in seguito al rosso rimediato contro la Vibonese, ndr) oltre a un'ammenda pecuniaria, con o senza eventuale stop per accomodarsi in panchina.